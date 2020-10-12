Kızılırmak Deltası ziyaretçilere "doğal laboratuvar" ortamı sunuyor

Samsun ve çevre illerden Kızılırmak Deltası'na gelen ziyaretçiler, başta kuşlar olmak üzere ekosistem ve sulak alanlarla ilgili inceleme yapıyor. Kızılırmak Deltası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji (kuş bilimi) Araştırma Merkezi Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'na da uğrayan ziyaretçilere, buradaki görevliler tarafından bilgi aktarılıyor. Merkez görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, bölge ve kuşlar hakkında bilgi verdikleri ziyaretçilerin kuş gözlemi yapmasına da olanak sağladıklarını belirtti. Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan ve birçok canlıyı bünyesinde barındıran Kızılırmak Deltası'nın düzenli ziyaret edilen yerlerin başında geldiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:
"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğal bir laboratuvar gibi. Delta, bölgedeki il ve ilçelerden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçilere ekosistem, sulak alan, Türkiye ve Kızılırmak Deltası'nın biyoçeşitliliği ve kuşlar hakkında bilgi veriyoruz. Deltanın kuşlar açısından önemini, kuş halkalamayı ve göç yollarını anlatıyoruz. Ayrıca bölgenin, doğal özellikleri büyük ölçüde korunabilmiş Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki tek sulak alanı olduğunu, bu nedenle de önem taşıdığını vurguluyoruz."
Deltayı ilk kez ziyaret eden Aycan Çelik ise ''Deltaya kendi aracımızla geldik. Belirli bir yerden sonra Samsun Büyükşehir Belediyesine ait gezi otobüsüyle gezdik. Kuş Halkalama İstasyonu'nu ziyaret ettik. Kuşları gözlemledik. Kuşlar ve doğal yaşam hakkında bilgiler aldık. Böyle bir yeri herkesin görmesi gerekir. Çok mutlu oldum.'' dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!