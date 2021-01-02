Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin tanınırlığının artması hedefleniyor

AA

Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan, Karadeniz sahilinde doğal özelliklerini koruyabilmiş irili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender su basar çayırları ve barındırdığı canlı türleri ile Türkiye'nin önemli doğal ekolojik sistemlerinden biri olan Kızılırmak Deltası'nın tanıtımının yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine, son yıllarda Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çevre düzenlemesi ve turizme yönelik yatırımlara ağırlık verdiklerini söyledi.

Kızılırmak Deltası'nın pek çok endemik bitki, balık, manda, yılkı atı ve kuş türünü bünyesinde barındırdığına işaret eden Topaloğlu, Türkiye'de görülen 160'ın üzerindeki memeli türünün 42'sinin deltada yaşadığını belirtti.

Deltanın 11 bin 600 hektarını sulak alan ekosistemleri ve bu sistemlerle ilişkili habitatların doğal ve yarı doğal alanlarının oluşturduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Deltada 21 bin 700 hektarlık alan, Sulak Alanların Korunması (RAMSAR) Sözleşmesi listesinde yer alıyor. Önemi ve özellikleri tam olarak bilinmeyen deltayı dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz." dedi.

Kuş cennetinde turizme yönelik yatırımların devam ettiğini aktaran Topaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle doğal ortamlara gelmek isteyenlerin arttığını dile getirdi.

Deltanın yılın her mevsiminde ayrı bir güzellik ve doğal ortamla ziyaretçilerini karşıladığına dikkati çeken Topaloğlu, "Türkiye'deki en büyük manda sürüsü ve yılkı atlarının da yaşadığı deltanın doğal yapısı bozulmadan turizme kazandırılması bizi mutlu ediyor. Doğa tutkunlarının uğrak yeri haline gelen delta 359 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi (iki yaşamlılar) türüne yaşam alanı oluşturuyor. 2021 yılı içinde Kızılırmak Deltası turizmin gözdesi olacaktır." diye konuştu.