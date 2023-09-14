Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni 50 binden fazla ziyaretçi gezdi

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olduğu belirtildi. Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan ve 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'de yaban hayatının korunduğu en önemli noktalar arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Nisan 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Büyükşehir Belediyesi bisiklet, elektrikli bisiklet ve akülü araçlarla ziyaretçilere hizmet veriyor. Ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alanlara da sahip deltaya ilgi her geçen yıl artıyor.