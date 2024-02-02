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        Haberler Yaşam Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne ziyaretçi akını

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne ziyaretçi akını

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 100 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:47
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        3 ilçenin sınırında! Ziyaretçi akınına uğradı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olduğu belirtildi.

        Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan ve 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'de yaban hayatının korunduğu en önemli noktalar arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uygulamalarla doğal yaşama insan müdahalesi en aza indirildi. Büyükşehir Belediyesinin koruma amaçlı çalışmalarının olumlu geri dönüşleri hızla alınan kuş cennetini ziyaretçiler sadece bisiklet, elektrikli bisiklet, akülü araçlarla gezebiliyor. Bu kapsamda 2023 yılında deltayı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Uygulanan tedbirlerle birlikte deltadaki gerek kuşların gerek diğer yaban hayvanlarının sayısı her geçen yıl artarken özellikle kış döneminde göçmen kuşlar deltada yoğun bir şekilde gözlemlenebiliyor."

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        KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ

        365 kuş türünün yaşadığı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 5 bin 174 hektarlık kısmı, yaban hayatı geliştirme alanı kapsamında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunuyor. Araç girişine 2018 Temmuz ayında kapatılan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.

        EN ÖNEMLİ DÖRT KRİTERDEN ÜÇÜNE SAHİP

        Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli dört kriterden üçüne sahip olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünün 15'i görülüp kayıt altına alındı.

        Zengin biyolojik çeşitliğe sahip olan delta, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor.

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        #Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti
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