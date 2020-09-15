Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında yaklaşık 1000 hektar alanda sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Dumanların yükseldiği bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.