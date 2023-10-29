Kızılhaç: Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulunuyoruz

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ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun çatışmaların ardından 2 milyondan fazla sivilin yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nde mahsur kaldığı belirtildi.

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Çatışmaların artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, ICRC'nin Gazze'deki sivillerin korunması ve hayatlarına saygı duyulması için acil çağrıda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'deki en acil zorunluluğun hastanelerin güvenli şekilde çalışabilmesinin sağlanması dahil hayat kurtarmak ve insanlığı korumak olması gerektiği bildirildi.

Gazze'de sağlık, su ve elektrik gibi kritik hizmetlerin acil olarak yeniden sağlanması gerektiği ifade edildi.

Gazze'deki binlerce ailenin geçici barınaklarda ya da açık alanda yetersiz gıda ve suyla yaşadığına işaret edilen açıklamada, yıkılan evlerin ve temel altyapının yeniden inşasının yıllar alacağı belirtildi.

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Açıklamada, "Halen hizmet veren hastaneler ise çok sayıda hasta ve yaralıya bakım sağlayacak malzeme kalmadığı için faaliyetlerini durdurmanın eşiğinde. Atık su tesislerinin çoğu artık çalışmıyor. Sivillerin korunması ve yaralılara yardım edilmesi gibi en acil insani sorunlara çözüm bulmak için taraflarla diyaloğumuzu devam ettiriyoruz." denildi.

"GERİLİMİ DÜŞÜRME ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric, "İnsanların çektiği acının dayanılmaz seviyesi karşısında şok oldum ve çatışmanın taraflarına gerilimi hemen düşürme çağırısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Spoljaric, çok sayıda sivilin trajik kaybının içler acısı bir durum olduğunu vurgulayarak, "Yoğun bombardımanların ortasında Gazze'de sivillerin gidecek güvenli bir yerlerinin olmaması ve askeri abluka nedeniyle halihazırda yeterli insani müdahalenin mümkün olmaması kabul edilemez. Bu durum, dünyanın tolerans göstermemesi gereken yıkıcı bir başarısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Artan silahlı çatışmalar karşısında tarafların uluslararası insancıl hukuka uymasının önemine dikkati çeken Spoljaric, Gazze'ye engelsiz insani yardım ve yardım çalışanı girişinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Spoljaric, "Gazze'ye sürdürülebilir insani yardım erişimi zorunludur ve yardım çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışabilmesi gerekiyor." dedi.