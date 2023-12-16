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        Haberler Dünya Kızıldeniz'de sular ısınıyor: Fransız şirket seferleri durdurdu, ABD 14 İHA düşürdü

        Kızıldeniz'de sular ısınıyor: Fransız şirket seferleri durdurdu, ABD 14 İHA düşürdü

        İsrail ile Hamas arasında yükselen çatışmalar, Kızıldeniz'de gerilimi yükseltti. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki İsrail gemilerini vuracağını açıklamasının ardından Fransız gemicilik şirketi CMA GCM bölgedeki tüm seferlerini askıya alırken, ABD ordusu 14 İHA düşürdüğünü duyurdu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 16.12.2023 - 21:18
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        Kızıldeniz'de sular ısınıyor
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        Fransız gemicilik şirketi CMA CGM, güvenlik durumun kötüleşmesinin ardından Kızıldeniz'de tüm seferlerini askıya aldığını duyurdu.

        CMA CGM'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin, Kızıldeniz civarındaki gemilerinin güvenliğini sağlamak için son günlerde önlemler aldığı belirtildi.

        Açıklamada, bölgedeki durumun kötüleşmeye devam ettiği ve güvenlik konusunda endişelerin arttığı ifade edildi.

        Bölgede bulunan ve Kızıldeniz'den geçmesi gereken şirketin tüm kargo gemilerinin mürettebatına, "güvenli sulara yönelmelerinin" emredildiği aktarılan açıklamada, söz konusu gemilerin güvenli sulara ulaştığında seferlerini derhal ve yeni bir emre kadar durdurması talimatının verildiği kaydedildi.

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        Açıklamada, şirketin, müşterilerine sunduğu taşımacılık hizmetini muhafaza etmek için gerekli tüm önlemleri aldığı vurgulandı.

        Şirket, Kızıldeniz'deki gemi seferlerini durdurma kararını, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemileri hedef almasının ardından açıkladı.

        ABD 14 İHA düşürdü

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de 14 insansız hava aracını (İHA) vurarak düşürdüğünü bildirdi.

        CENTCOM'dan konuya ilişkin X soysal medya hesabından mesaj paylaşıldı.

        Mesajda, "US Arliegh Burke" adlı güdümlü roket yok edicisinin, sabahın erken saatlerinde Yemen'in Husi kontrolündeki bölgesinden İHA dalgası tespit ettiği aktarıldı.

        İHA'ların tek yönlü saldırı araçları olduğunun belirlendiği kaydedilen mesajda, "Başarılı bir şekilde 14 İHA vurularak düşürüldü. Bölgedeki gemilere zarar verilmediği, yaralı bulunmadığı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

        Mesajda, bölgesel ortakların tehdit hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

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        Husiler, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

        Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

        Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

        İsrailli denizcilik şirketi ZIM'den 29 Kasım'da yapılan açıklamada da Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumu gerekçe gösterilerek şirketin gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağı belirtilmişti.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

        Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

        CENTCOM, yaptığı açıklamada, Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinde Marşal Adaları bayraklı "Ardmore Encounter" adlı bir petrol tankerini ele geçirme girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

        Fotoğraf: AA

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