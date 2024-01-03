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        Haberler Dünya Kızıldeniz'de hareketli dakikalar: Liman bölgesinde 3 patlama

        Kızıldeniz'de hareketli dakikalar: Liman bölgesinde 3 patlama

        İngiliz deniz güvenlik firması Ambrey, Malta bandıralı bir konteyner gemisinin Yemen'in Mocha kentinin 24 km güneybatısında, liman bölgesine doğru üç patlama gördüğünü bildirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 00:11 Güncelleme: 03.01.2024 - 00:11
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        Kızıldeniz'de hareketli dakikalar
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        İsrail-Hamas çatışmasıyla başlayan gerilim, Kızıldeniz'i de güvensizleştirmeye devam ediyor.

        Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemilerin güvenliğini tehdit etmesinin ardından bugün bir İngiliz deniz güvenlik firması Ambrey, Malta bandıralı bir geminin Yemen'in Mocha kentinin limanında 3 patlama gördüğünü bildirdi.

        Ambrey, gemi kaptanının VHF üzerinden bir koalisyon savaş gemisini aradığının duyulduğunu aktardı. Geminin kısa bir süre sonra olay yerinin 1,6 km yakınında yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve iki ışıklı küçük bir tekne gördüğünü bildirdiğini söyledi.

        Ambrey, üç füzenin Yemen'in Taiz Valiliği yönünden ateşlendiğinin görüldüğünü söyledi.

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