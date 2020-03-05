Kızıldağ Milli Parkı astım ve KOAH hastalarına iyi geliyor - ISPARTA

AA

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesindeki sedir ağaçlarıyla kaplı Kızıldağ Milli Parkı'nda kalan astım ve KOAH gibi kronik rahatsızlığı bulunan hastaların, bir yıl boyunca atak geçirmediği tespit edildi.Beyşehir'in gölünün güneyinde yer alan Kızıldağ Milli Parkı, doğal güzelliğinin yanı sıra sedir ağaçları sayesinde oksijen oranının yüksekliğiyle de öne çıkıyor.Parkın, zengin oksijeninin solunum yolu hastalıklarına iyi gelebileceği düşüncesinden yola çıkılarak Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle "Kızıldağ Milli Parkının Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Hastalarının Üzerindeki Etkisi" isimli proje hazırlandı.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Öztürk ile Isparta Şehir Hastanesinde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Canan Doğan'ın yürüttüğü, bir yıl süren projeden olumlu sonuçlar elde edildi.SDÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Ahmet Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOAH'ın tamamen hava kirliliğiyle oluşan, ileri nefes darlığı rahatsızlığı olduğunu söyledi.Hastalardan bazılarının Kızıldağ'a gittiklerinde rahatsızlıklarının azaldığı yönünde bilgi vermesi üzerine, milli parkın dikkatlerini çektiğini anlatan Akkaya, "İklim, coğrafi şartlar, farklı sedir ağaçları ve Beyşehir Gölü'nün havasının bölgede bir etkisi olabilir düşüncesiyle bu konuda bir bilimsel çalışma yapmaya karar verdik." dedi.- Bir yıl atak geçirmedilerProf. Dr. Önder Öztürk ise Kızıldağ Milli Parkı'nda 15 gün kalan 39 hastadan 23'nün 12 ay boyunca atak geçirmediğini bildirdi.Hastaların Kızıldağ'da kaldıkları süre boyunca da hiç atak geçirmediklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:"Hastalarımızın ifadelerinden de yola çıkarak oluşturduğumuz bu bilimsel çalışmanın sonucunda, Kızıldağ'da hastaların atak geçirmeden bir yılı tamamladığını ortaya koyduk. Bu güzel bir sonuç, çalışmamızın ikinci ayağı var, ona da devam ediyoruz. Bir yıl boyunca Isparta'da takip edilen KOAH ve astım hastalarının sonuçlarını ekleyeceğimiz ikinci bir sonucumuz daha olacak. Böylelikle kent merkezi ile Kızıldağ'da bulunan hastaların arasındaki farkı göstermiş olacağız."- Hastalar yakından takip edildiGöğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Doğan da bölgede konaklayan hastaların hemşirelerin eşliğinde sedir ormanlarının içinde her gün birer saat yürüyüş yaptığını söyledi.Belirli periyotlarda kendilerinin de milli parka giderek hastaların solunum fonksiyonu, kalp hızlarıyla ilgili testler yaptıklarına değinen Doğan, "Hastaların atak geçirip geçirmediklerini bir yıl boyunca takip ettik. Sonuçları üniversitemizle paylaştık." diye konuştu.