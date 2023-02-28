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Doğa’nın; Nursema’ya, Umut’la kavuşabilmesi için yardım sözü verdiği tanıtımda Nilay hamile olduğunu öğreniyor. Hamilelik haberinin ardından dualarının kabul olduğunu söyleyen Nilay’ın kapanmaya karar vermesi herkesi şaşırtıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde aileleri karşısına alan Ömer’in uzattığı elini Kıvılcım tuttu. Ünallar’ın ve Sönmez’in büyük tepkisini çeken bu aşkın karşısında duran diğer kişi ise Doğa oldu. Kıvılcım’ın, Ömer’le olmasını doğru bulmayan Doğa gözyaşları içinde anne evini terk ederek Fatih’e geri döndü. Diğer yandan kızı Nursema’nın, Umut’la birlikte olduğunu Nilay’dan öğrenen Pembe’nin her şeyi Abdullah’a anlatması olayların fitilini ateşledi. Kızının Umut’la olmasını kabul etmeyen Abdullah yıllar önce söz verdiği aile dostu Hamdi Bey’le buluşarak Nursema’yı istemeye beklediklerini söyledi. Evlenmek istemediğini söylediğinde babasının tepkisiyle karşılaşan Nursema’nın tek destekçisi ise Doğa oldu. Bölümün final sahnesinde ise nefesler tutuldu. Umut’la kaçmaya karar veren Nursema’nın planını anne ve babası öğrendi. Nursema karşısında Fatih ve Mustafa’yı bulurken Umut ise Abdullah ile yüz yüze geldi. Bu birlikteliği onaylamadığını Umut’a açıklayan Abdullah son hamlesini de yaptı. Nursema ailesinin dayatmasıyla aynı gece Hamdi’nin oğlu İbrahim’le apar topar imam nikahı kıyıldı.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 17. Bölüm 2. Tanıtımı;

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner