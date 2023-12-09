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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' yine zirvede - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti' yine zirvede

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini korudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:45
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        'Kızılcık Şerbeti' yine zirvede
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        SHOW TV’nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 42'nci bölümünde de zirvede... Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini korudu

        'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 9.22 izlenme oranı 24.12 izlenme payı, ABC1 20+’da 9.22 izlenme oranı ile 20.59 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci oldu. 'Kızılcık Şerbeti' Total grubunda ise 6.74 izlenme oranı 16.02 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

        SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

        Yayınlanan bölümüyle her bölüm sosyal medyaya damga vuran dizi bu hafta 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 9 saat, Kıvılcım ile 3 saat, Alev etiketi ile de 5 saat X’in TT listesinde yer alarak gündeme oturdu.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Ertuğrul’la yeni kurduğu dernek için çalışan Kıvılcım eve gelen posta ile yıkıldı. Ömer’le düğün günü fotoğraflarını çerçevelettirdiğini hatırlayan Kıvılcım gözyaşlarına boğuldu.

        Hastalığının zorlu dönemlerini yaşayan Ömer ise ikiz kardeşi Bekir ile olan dertleşmelerinin hayal ürünü olduğunu anladı ve doktora gitti. Doktor, tek çarenin ameliyat olduğunu söyleyerek kararı Ömer’e bıraktı. Doğa, Fatih’in ilgisinin taktik mi yoksa gerçek mi olduğunu çözmeye çalışırken Fatih artık pes ettiğini ve her isteğini kabul edeceğini açıkladı. Heyecan dolu bölümde Fatih’in bu itirafı üzerine Doğa yeniden evlenmek istediğini dile getirdi.

        Abdullah’a olan duygularının önüne geçmek isteyen Alev, Rüzgar’la konuşarak nikah gününü yakın tarihe aldı. Bölümün final sahnesinde ise Abdullah’ın hamlesi izleyenleri şoke etti. Alev’in evine giden Abdullah’ın “Evlenme, ben boşanacağım” sözleri final sahnesine damga vurdu.

        İşte şoke eden o anlar;

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        YENİ BÖLÜM TANITIMI HEYECANI YÜKSELTTİ

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Pembe’nin isyanı ekrana geldi. Pembe, yaşananlardan dolayı Doğa’yı suçlarken, Fatih’e de Doğa’yla evlenmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Ömer ve Kıvılcım’ın birbirlerine sarıldığı tanıtımda Ömer’in fenalaşarak riskli ameliyata girdiği görüldü.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 43. Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

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        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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