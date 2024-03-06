'Kızılcık Şerbeti', yılın en iyi dizisi seçildi

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SHOW TV'de yayınlanan Gold Film yapımı 'Kızılcık Şerbeti'nin elde ettiği başarı, ödüllendirilmeye devam ediyor.

Doğukan Güngör

İzlenme oranlarıyla her yeni bölümü zirvede yer alan reyting rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti', Kültür Üniversitesi'nin öğrencileriyle ödüllendirildi.

'Kızılcık Şerbeti', Kültür Üniversitesi Kariyer Onursal Ödül Töreni’nde öğrencilerin oylarıyla 'Yılın En İyi Dizisi' ödülünü kazandı. Başrol oyuncusu Doğukan Güngör de 'Yılın En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.