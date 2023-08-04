Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi: Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak?
SHOW TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti 2. yeni sezon tarihi merak ediliyor. İzleyicileri koltuk başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti Haziran ayında sezon finali verdi. Dizinin seyircileri şimdiden "Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ile ilgili güncel bilgiler...
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SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 9 Haziran Cuma günü 29. yeni bölümüyle 1. sezon finalini yaptı. İzleyiciler büyük bir merakla Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...
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KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 2. yeni sezonunun Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.
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KIZILCIK ŞERBETİ FİNALDE NELER OLDU?
Alev ve kocasını yakın bir pozisyonda gören Pembe, her ne kadar bu durumdan çok rahatsız olmuşsa da şimdilik Abdullah’ın bahaneleriyle yetinmek zorunda kalır. Sonunda muratlarına ererek evlenen Nursema ve Umut, hayatlarının hiç de kolay olmayacağını, farklılıkların onları üzeceğini ilk günlerden itibaren görmeye başlarlar. Nursema’nın ailesini yemeğe çağırdığı gece her ikisi için de kabusa dönecektir.
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Ömer, Kıvılcım’la birlikte yaşayacakları evi alarak ona sürpriz yapacak, ancak bununla da yetinmeyip daha büyük bir hamle ile Kıvılcım’ı tam kalbinden vuracaktır. Delil bularak boşanmayı kafasına takmış olan Doğa, beklediği haberi ona yardım eden Alev’den alınca harekete geçecek ancak yapacakları her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır.