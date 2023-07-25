Doğa’nın tüm ailesinin önünde Fatih’e “Senden boşanıyorum!” demesi tanıtıma damgasını vuruyor. Bu bomba gibi gelişmenin üzerine Kıvılcım ve Ömer’in trafik kazası geçirmesi nefesleri kesiyor. Araçta bir ölü bir yaralının olduğunun duyulması herkesi şoke ederken, sürprizlerle dolu soluksuz izlenecek bir sezon finali izleyicileri bekliyor!