Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon tarihi...
Show TV'nin her Cuma günü izleyicilerinin karşısına çıkan ve geçtiğimiz sezonun en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran Kızılcık Şerbeti'nin, 2. sezonu gündemden düşşmüyor. İşte, büyük bir merakla beklenen dizinin yeni sezonuna ilişkin ilk ayrıntılar...
- 1
Cuma günlerinin vazgeçilmez dizilerinden biri olmayı başaran Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezona dair aramalar başlamış durumda. Yayınlandığı günden beri büyük yankı uyandıran dizinin 2. sezonu hakkındaki ilk bilgileri derledik! İşte, ayrıntılar...
- 2
KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kızılcık Şerbeti dizisi, 9 Haziran Cuma günü 29. yeni bölümüyle 1. sezon finalini yaptı.
Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin 2. ve yeni sezonunun ise Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.
- 3
KIZILCIK ŞERBETİ FİNALDE NELER OLDU?
Kıvılcım ile Ömer’in evlendiği tanıtımda ikilinin göz dolduran görüntüleri izleyicileri derinden etkiliyor. Nursema ile Umut mutlu bir çift olarak evlerinde romantik anlar yaşarken, haciz memurlarının eve gelişi ikilinin ilk büyük sınavıyla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor.
-
- 4
Doğa’nın tüm ailesinin önünde Fatih’e “Senden boşanıyorum!” demesi tanıtıma damgasını vuruyor. Bu bomba gibi gelişmenin üzerine Kıvılcım ve Ömer’in trafik kazası geçirmesi nefesleri kesiyor. Araçta bir ölü bir yaralının olduğunun duyulması herkesi şoke ederken, sürprizlerle dolu soluksuz izlenecek bir sezon finali izleyicileri bekliyor!