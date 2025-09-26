'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de
Giriş: 26.09.2025 - 11:44 Güncelleme: 26.09.2025 - 11:44
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak.
