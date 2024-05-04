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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Kızılcık Şerbeti 61. bölüm kesintisiz, tek parça HD izle

        Kızılcık Şerbeti son bölüm nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti 61. bölümü kesintisiz seyredin!

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 3 Mayıs Cuma günü yine milyonları ekran başına kitledi. 61. bölümüyle seyirci ile buluşan Kızılcık Şerbeti'ni kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için linkini haberimize ekledik. İşte, Kızılcık Şerbeti son bölüm izleme linki ve dizideki son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:55
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        • 1

          SHOW TV'nin sevilen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3 Mayıs Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. 61. bölümde yine heyecan doruktaydı. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için dizinin son bölümüne ulaşabileceğiniz linki ve bölümde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. İşte, Kızılcık Şerbeti son bölüm izleme linki...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

          Kızılcık Şerbeti, 61. bölümüyle SHOW TV ekranlarına geldi. 3 Mayıs'ta yayınlanan bölümü yeniden izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM KESİNTİSİZ HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Kızılcık Şerbeti'nin 61. Bölümünde; Alev’in sinirlenip Ömer’e, Abdullah’la yaşadığı gizli hayatı itiraf etmesi, Abdullah ve Ömer ilişkisine farklı bir boyut getirecektir. Kocasındaki değişikliği fark edip huzursuz olan Pembe, Alev’in peşine Zülkar’ı takar. Ama Alev bu takibi anlayıp Pembe’ye küçük de olsa bir ders verecektir. Fatih bu konuya dahil olacak ve annesiyle gerilecektir.

        • 4

          Sönmez’in çöpçatanlık girişimini engellemek isteyen Doğa’yı büyük bir sürpriz beklemektedir.Fatih’in karısına hediye olarak çok pahalı bir çanta alması Ünal ailesinde hoş karşılanmaz. Ancak Görkem bu konuda altta kalmayı kendine yediremeyecektir.Giray’ın şirketinin düzenlediği maratona Doğa, Çimen, Metehan, Nilay ve Mustafa katılacak çok keyifli bir gün geçireceklerdir.

        • 5

          Kıvılcım’ın hazırladığı sürpriz nikahla Kıvılcım ve Ömer evlenirler.Fatih ise Doğa’yı bir türlü aklından çıkaramamanın huzursuzluğunu yaşarken gördüğü bir sahne ile iyice yıkılacaktır.

        Reyting sonuçları açıklanıyor
        Reyting sonuçları açıklanıyor

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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