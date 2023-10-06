Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Kızılcık Şerbeti Rüzgar'ı canlandıran Yiğit Kirazcı kimdir ve kaç yaşında?

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam 2. sezonun 33. bölümününde diziye yeni oyuncular da katılacak. Bunlardan biri olan Yiğit Kirazcı da dizide Rüzgar karakterini canlandıracak. Peki, Kızılcık Şerbeti Rüzgar'ı oynayan Yiğit Kirazcı kimdir?