Kızılcık Şerbeti oyuncuları kadrosu: Show TV Kızılcık Şerbeti 2. yeni sezon oyuncuları kimler?
Kızılcık Şerbeti oyuncuları ve karakterleri merak konusu oldu. SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, ikinci yeni sezonu ile bugün başlıyor. Kızılcık Şerbeti'in bu akşamki bölümünde; Doğa'nın beklenmedik doğumu ve doğumda bir bebeğini kaybetmesiyle yaşanan acı olayların getirdiği büyük sürprizler ekrana gelecek. Dizinin seyircileri için Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncularını haberimizde derledik. İşte, SHOW TV dizisi Kızılcık Şerbeti 2. yeni sezon oyuncu kadrosu...
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Show TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 2. yeni sezonuyla bu akşam ekranlara gelecek. Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti 2. sezona yeni oyuncularla başlıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler? İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncu kadrosu...
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCU KADROSU
Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncu kadrosuna Bahtiyar Memili, Yiğit Kirazcı ve Kayra Şenocak katılacak.
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KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI
Barış Kılıç - Ömer
Evrim Alasya - Kıvılcım
Settar Tanrıöğen - Abdullah
Sıla Türkoğlu - Doğa
Sibel Taşçıoğlu - Pembe
Doğukan Güngör - Fatih
Müjde Uzman - Alev
Ceren Yalazoğlu Karakoç - Nursema
Aliye Uzunatağan - Sönmez
Feyza Civelek - Nilay
Rahimcan Kapkap - Metehan
Selin Türkmen - Çimen
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KIZILCIK ŞERBETİ 30. BÖLÜM ÖZETİ
Ömer ve Kıvılcım’ın büyük bir trafik kazası geçirmesi, Doğa’nın beklenmedik doğumu ve doğumda bir çocuğunu kaybetmesi her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır. Doğa bebeklerinden birini kaybetmesi nedeniyle Fatih’i suçlayacak, Ünal ailesi ise oğullarının arkasında duracaktır. Kızının hayatının dağıldığını gören Kıvılcım önceliğine onu alarak kendi problemlerini görmezden gelir. Fatih ve Mustafa arasındaki gerginlik tırmanarak devam etmekte, bu durum en çok Pembe’nin canını sıkmaktadır.
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Torunlarından ayrı kalmayı kabul edemeyen Abdullah ve Pembe’nin sorunu çözmeye ilişkin girişimleri Doğa tarafından kabul görmez. Yaptıkları kazayı ucuz atlatmış görünen Ömer’i finalde kötü bir sürpriz beklemektedir.