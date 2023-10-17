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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni tanıtımı yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni tanıtımı yayınlandı: Ölüm kalım meselesi...

        SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, cuma akşamlarına damga vuran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:51
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        'Ölüm kalım meselesi...'
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        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni tanıtımı yine heyecan yarattı. Abdullah’ın “Bu adam benim kızımı camdan attı!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Ertuğrul’un İbrahim’in babasını tehdit etmesi dikkat çekiyor.

        Nursema’nın Taşhanlar’ın evinde onlara meydan okuması heyecanı artırırken; Fatih, Kıvılcım’dan ikinci bir şans istiyor. Ömer’in hastalığı ise Kıvılcım ile olan mutluluğuna gölge düşürmeye devam ediyor. Hastalığının belirtileri yüzünden zor anlar yaşayan Ömer’in durumunun ne olacağı merakla bekleniyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 34'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Fatih bebeği için eve geri dönen Doğa’ya kendisini affettirmek için uğraşsa da başarılı olamadı. Pişmanlık yaşamaya başlayan Fatih’i yaptığı büyük hatalar üzerine uyaran kişi Abdullah oldu. Amcasının karşısına bir kez daha çıkan Fatih’in özrünü Ömer bu kez kabul etti. Kıvılcım, okuldaki görevinden istifa etmek zorunda kalırken hastalığının belirtilerini yaşamaya başlayan Ömer, aldığı kararla evini boşaltarak Kıvılcım’ın yanına taşındı. Hayatının son günlerini yaşadığını düşünen Ömer’in, Kıvılcım’ın evine yerleşmesi Kıvılcım’ı çok mutlu etti. Umut, Nursema’nın da isteğiyle Ünallar’ın şirketinde yeni işine başladı. Alev’in oyununu kabul eden Rüzgar; Umut’un yeni işini kutlama yemeğinde Ünallarla tanıştı. Bölümün final sahnesinde ise Abdullah ailesiyle birlikte Ertuğrul’un yemek davetine katıldı. İbrahim’le evlenmek üzere olan Mihri’nin, Taşhanlar’ı da davet ettiği gecede iki ailenin karşılaşması bölüme damga vurdu.

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        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
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        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
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