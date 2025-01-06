'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

REKLAM advertisement1 İşte 'Kızılcık Şerbeti' 83. Bölüm Tanıtımı; Yayınlanan tanıtımda; Doğa, yaşanan faciadan kendisini ve Fatih’i sorumlu tutarken, Asude’nin cenaze töreninde, "Yaktığı ateş cehennemi olsun" sözleri büyük merak uyandırıyor.

REKLAM Pembe ve Meri’nin gözyaşları içinde kenetlendiği tanıtımda Nursema’nın aşk itirafı dikkat çekiyor.

Doğa’nın Ünallar’ın evine gelmesi, Ömer ve Kıvılcım’ın birbirine destek olduğu anların ekrana geldiği tanıtımda Mustafa’nın aldığı acı haber üstüne, Sevtap’ın; "Gitti kızım!" feryadı akıllarda soru işareti bırakıyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 82. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan bölümünde; Görkem’in gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla Ünal ailesi arasında heyecanla beklenen barışmalar yaşandı. Abdullah ve Ömer arasındaki küslük sona ererken, Fatih de şirketteki işine geri döndü. Ömer ve Fatih’in de barıştığı bölümde Pembe’nin, Doğa’dan özür dilemesi dizinin uzun süredir beklenen anlarına sahne oldu.

Babasının evine dönen Görkem’in öfke dolu davranışlarına Asude dur demek istese de Resul’un, kızını koruyucu tavrını aşamadı. Doğa ve Fatih, kızları Cemre ile birlikte ilk kez aile olmanın tadını çıkarırken Pembe, Fatih’in evine dönmesini istedi. Fatih, ailesine Doğa ile ayrı bir evde yaşayacağını söyleyerek anlayış göstermelerini istedi.

Yeni yıla girerken herkesi birleştirmek isteyen Sönmez, yılbaşı yemeği organize etti. Kosovalı şarkıcı Morena’nın şarkılarıyla başlayan eğlenceli gece çıkan yangınla felakete dönüştü. Görkem, yemek davetini gözlerden ırak izlerken çıkan yangın ve ardından gerçekleşen patlama ile adeta can pazarı yaşandı. Kapıların kilitli olmasından dolayı yangından kimsenin kaçamadığı bölümün final sahnesinde polis memurunun 4 ölü, 9 yaralı anonsu akıllarda soru işareti bıraktı.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.