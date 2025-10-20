'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

İşte 'Kızılcık Şerbeti' 110. Bölüm 2.Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, Doğa'nın geçirdiği trafik kazasının ardından Fatih'in ona yaptığı uyarı dikkat çekiyor.

Çiftin evliliğindeki sıkıntılar iki aileyi bir araya getirirken, Kıvılcım ve Abdullah'ın aile toplantısında yaşadığı fikir ayrılığı gerginliğe yol açıyor.

Asil, şirketi ele geçirmek uğruna Işıl'a kurduğu oyunu büyütürken, Asude ve Firaz arasındaki gerginlik Nursema'nın şüphesini çekiyor.

Tanıtıma damga vuran sahne ise Ömer'in gözaltına alınması oluyor. Ömer'i şikayet eden kişinin Kıvılcım olup olmadığı ise yeni bölüme dair merakı iyice artırıyor. Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!