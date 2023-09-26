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SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği, cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Evinin kapısını açan Doğa, Fatih’i karşısında görünce şaşkınlık yaşarken, Umut’un evlilik ile ilgili sözleri dikkat çekiyor. Doğa ve Fatih’in mahkeme gününden anların ekrana geldiği tanıtımda bebeğini kaybeden Doğa’nın yaşadığı büyük panik gerilimi artırıyor. Elindeki kozları kullanmaktan çekinmeyen Fatih ise polislerle birlikte Cemre’yi zorla annesinden alıp götürüyor. Büyük bir yıkım yaşayan Doğa’nın üzüntüsü izleyenleri derinden etkilerken, neler olacağı merakla bekleniyor.

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'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 31. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Doktoruyla yaptığı görüşmede ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen Ömer, bu durumu Kıvılcım ve sevdiklerinden saklama kararı alarak sağlığının iyi olduğunu söyledi. Ömer’den aldığı haberle mutlu olan Kıvılcım, Doğa’nın boşanma davası için avukat arayışına başladı. Bu sırada Fatih, Ömer’in de desteğiyle Doğa’ya özel bir şoför tahsis etti. Bölümde, kızını görmek ve barışmak isteyen Fatih, bir kez daha Doğa’dan ret cevabı aldı. Evliliğinde fikir ayrılıkları yaşamaya devam eden Nursema, hat tablolarını satın alan Ertuğrul İslamoğlu’yla tanıştı. Ertuğrul yeni evlenecek olan kızı Mihrimah için yeni bir tablo sipariş verdi. Nursema’nın tabloyu yetiştirmeye çalıştığı gün, Mihrimah’ın Nursema’nın ilk eşi olan İbrahim’le nişanlandığı ortaya çıktı. İzleyenleri şoke eden bölümde Ertuğrul’un aynı zamanda Abdullah ile iş ortaklığı olduğu da ekrana geldi. Pembe ve Alev’in büyük bir merakla beklenen yüzleşmesi de izleyiciyle buluştu. Alev’e, Abdullah’tan uzak durmasını söyleyen Pembe tüm nefretini kustu. Abdullah’a koşan Alev ondan duyduğu itiraflarla bir kez daha sarsıldı. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Kıvılcım ve Doğa’nın boşanma avukatıyla yaptığı görüşme ekrana geldi. Boşanma davasını Doğa’nın lehine sonuçlandıracağına söz veren avukatın aslında Fatih’in adamı olduğu ortaya çıktı. Eve yerleştirdiği şoförle avukata ulaşmayı başaran Fatih’in oynadığı oyun ekran başındakileri hayrete düşürdü.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!