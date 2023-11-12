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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'sini görenler inanamadı! Gizem Yanık iddialı pozlarıyla gündem oldu!

        Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'sini görenler inanamadı! Gizem Yanık iddialı pozlarıyla gündem oldu!

        Cuma akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul Bey'in kızı Mihri karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Yanık, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 12:59 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:59
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        • 1

          SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Mihre karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Yanık sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla gündem oldu.

        • 2

          Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon katılan yeni oyunculardan biri de Gizem Yanık olmuştu. Genç isim sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

        • 3

          Instagram hesabında 26.7 bin takipçisi olan Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne iş insanı Ertuğrul İslamoğlu'nun kızı Mihre karakterine hayat veriyor.

        • 4

          Gizem Yanık'ın son pozlarına sevenlerinden: "Duru bir güzelliği var","Çok hoş görünüyorsun","Yabancılara benziyor" gibi yorumlar geldi.

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          İşte Gizem Yanık'ın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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