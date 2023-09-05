Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

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AİLELER KARŞI KARŞIYA GELİYOR!

Yayınlanan tanıtımda, büyük bir trafik kazası geçiren Kıvılcım ve Ömer’in kritik ilk saatleri ekrana gelirken ikiz bebeklerinden birini kaybeden Doğa ve Fatih’in acısı izleyenlerin yüreklerini dağladı. Doğa’nın, kendisini aldatan Fatih’ten boşanarak kızı Cemre’nin velayetini almak istemesinin iki aileyi karşı karşıya getirdiği tanıtımda Kıvılcım’ın Fatih’e attığı tokat dikkatleri çekti.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği, ilk sezonuyla hem reytinglerin hem de sosyal medyanın zirvesine oturan Kızılcık Şerbeti çok yakında yeni sezonuyla Show TV’de ekrana gelecek.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Sezon Tanıtımı;

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