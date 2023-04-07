'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam SHOW TV'de

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SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin heyecanla beklenen bölümüne saatler kala dikkat çeken bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Abdullah ile Doğa’nın samimi ve anlamlı bir konuşma yaptığı sahnede Abdullah, Doğa’ya Nursema’ya olan desteğinden dolayı teşekkür ederken hediye veriyor. Doğa’yı mutlu eden bu jest ikilinin birbirini anlamasını sağlarken, bölümde olacaklar büyük bir merakla bekleniyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nursema’nın koşulunu kabul ederek onu eve dönmeye ikna eden Abdullah, Nursema’nın kararından vazgeçmesiyle bir nebze rahatlasa da Alev’e olan duygularını kızıyla açıkça konuşmak zorunda kaldığı için çok rahatsızdır. Fatih’in karısına sürpriz yaparak ona bir araba almak istemesi başta çiftin ilişkilerine çok olumlu yansısa da zaman içinde onları çok büyük bir felaketin eşiğine getirecektir. Kendini çok akıllı sanan Nilay, dolandırıcıların tuzağına düşecektir. Sönmez ve Mustafa’nın ortak olduğu lokantanın açılışı iki aileyi bir kez daha bir araya getirecektir. Çimen’in bilgisayarında gördüğü uygunsuz görüntülerle ilgili harekete geçen Kıvılcım, Metehan ve Çimen’e bir zarar gelmeden konuyu halletmek istese de sonuçta bambaşka bir problemin içine düşecektir. Ömer’in kendini yakarak oğlunu kurtarmak için harekete geçmesi Kıvılcım’ın elini bağlayacaktır.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de

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