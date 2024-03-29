'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

Mustafa’nın Abdullah’a; Alev’in, Pembe’yi merdivenlerden bilerek ittiğini söylediği tanıtımda Nursema da Alev’e annesinden uzak durmasını söylüyor. Umut, Rüzgar’dan Nursema’nın istifa haberini beklerken terfi haberini alıyor. Kıvılcım’ın, Ömer’in evine taşınmaya karar verdiği mutlu anların ekrana geldiği tanıtımda karşı karşıya gelen Doğa ve Giray’ın hikayesi büyük merakla bekleniyor. Görkem ve Fatih’in düğününden sahnelerin ilk kez izleyiciyle buluştuğu sahnede Görkem’in, Pembe’ye verdiği gözdağı tanıtıma adeta damgasını vuruyor.

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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 57. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Alev’le itişmeleri sonucu merdivenlerden düşen Pembe’yi, Alev’in bilerek ittiğini Mustafa’dan duyan Abdullah, Alev ile ilişkisine son verir. Alev kendi evine döner. Oysa Mustafa, Nilay’ın dolduruşuna gelmiş ve annesine yardım etmek için bu yalanı söylemeye mecbur kalmıştır. Çimen yeni hayatında zorlanmakta, alışık olmadığı bir düzene ayak uydurmakta güçlük çekmektedir. Annesinin bu konuda taviz vermemesi de onu çok üzmektedir. Ömer ve Kıvılcım birlikte yaşamaya karar verirler, Kıvılcım, Ömer’in evine taşınır. Nursema’ya olan ilgisini Kıvılcım’a itiraf eden Rüzgar, bunun Umut tarafından duyulacağını hiç hesaba katmamıştır. Evlatlık verildiğine inanan Nilay konuyu çözmek için Doğa’yı da yanına alarak Giray’ın karşısına çıkar. Fatih ve Görkem büyük bir düğünle evlenirler. Ancak ertesi sabah Ünal ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir.