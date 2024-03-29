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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

        'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı!

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 00:40 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:45
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        'Kızılcık Şerbeti'nden nefes kesen tanıtım
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        Mustafa’nın Abdullah’a; Alev’in, Pembe’yi merdivenlerden bilerek ittiğini söylediği tanıtımda Nursema da Alev’e annesinden uzak durmasını söylüyor. Umut, Rüzgar’dan Nursema’nın istifa haberini beklerken terfi haberini alıyor. Kıvılcım’ın, Ömer’in evine taşınmaya karar verdiği mutlu anların ekrana geldiği tanıtımda karşı karşıya gelen Doğa ve Giray’ın hikayesi büyük merakla bekleniyor. Görkem ve Fatih’in düğününden sahnelerin ilk kez izleyiciyle buluştuğu sahnede Görkem’in, Pembe’ye verdiği gözdağı tanıtıma adeta damgasını vuruyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 57. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Alev’le itişmeleri sonucu merdivenlerden düşen Pembe’yi, Alev’in bilerek ittiğini Mustafa’dan duyan Abdullah, Alev ile ilişkisine son verir. Alev kendi evine döner. Oysa Mustafa, Nilay’ın dolduruşuna gelmiş ve annesine yardım etmek için bu yalanı söylemeye mecbur kalmıştır. Çimen yeni hayatında zorlanmakta, alışık olmadığı bir düzene ayak uydurmakta güçlük çekmektedir. Annesinin bu konuda taviz vermemesi de onu çok üzmektedir. Ömer ve Kıvılcım birlikte yaşamaya karar verirler, Kıvılcım, Ömer’in evine taşınır. Nursema’ya olan ilgisini Kıvılcım’a itiraf eden Rüzgar, bunun Umut tarafından duyulacağını hiç hesaba katmamıştır. Evlatlık verildiğine inanan Nilay konuyu çözmek için Doğa’yı da yanına alarak Giray’ın karşısına çıkar. Fatih ve Görkem büyük bir düğünle evlenirler. Ancak ertesi sabah Ünal ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 57'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de...

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