Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu geçecek yeni bölümünün tanıtımı izleyicilerle buluştu.

        'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu geçecek yeni bölümünün tanıtımı izleyicilerle buluştu.

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu geçecek yeni bölümünün tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tanıtımın finalinde Işıl'ın okuttuğu kod ile beliren; "Katil olduğunu biliyorum" mesajı izleyiciyi şoke ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 17:38 Güncelleme: 17.09.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Katil olduğunu biliyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu geçecek yeni bölümünün tanıtımı izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 105'inci bölüm tanıtımı;

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Kıvılcım, Ömer, Abdullah ve Işıl aynı masada buluşurken gerginlik doruğa çıkıyor.

        REKLAM

        Fatih, Doğa’dan beklediği değeri göremezken; Nursema, Firaz ile arasındaki buzları eritmeye çalışıyor.

        Şirkette Asil ve Fatih’in güç savaşı ise tam gaz devam ediyor. Tanıtımın finalinde Işıl’ın okuttuğu kod ile beliren; "Katil olduğunu biliyorum" mesajı izleyicileri şoke ederken, Abdullah’ın gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği sorusu yeni bölüme olan merakı artırıyor.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOWTV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!
        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Habertürk Anasayfa