SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu geçecek yeni bölümünün tanıtımı izleyicilerle buluştu.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 105'inci bölüm tanıtımı;

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Kıvılcım, Ömer, Abdullah ve Işıl aynı masada buluşurken gerginlik doruğa çıkıyor.

Fatih, Doğa’dan beklediği değeri göremezken; Nursema, Firaz ile arasındaki buzları eritmeye çalışıyor.

Şirkette Asil ve Fatih’in güç savaşı ise tam gaz devam ediyor. Tanıtımın finalinde Işıl’ın okuttuğu kod ile beliren; "Katil olduğunu biliyorum" mesajı izleyicileri şoke ederken, Abdullah’ın gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği sorusu yeni bölüme olan merakı artırıyor.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOWTV’de!