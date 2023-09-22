Kızılcık Şerbeti Neslihan kimdir? Kızılcık Şerbeti Neslihan'ı oynayan Aysun Demir Kurtuldu kimdir, kaç yaşında?

Cuma günlerinin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin 2. sezonuyla birlikte yeni oyuncular da ekibe katıldı. Bu isimlerden biri olan Aysun Demir Kurtuldu da Neslihan karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, Aysun Demir Kurtuldu'nun hayat hikayesi...