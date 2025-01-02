Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm için geri sayım sürüyor. Yayınlancak 83.yeni bölümde, büyük yangının ardından yaşanacak gelişmeler izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Peki Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?
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Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti 82. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Üçüncü sezonunda da reyting listelerinin zirvesinde yer alan dizi, yeni bölümüyle Türkiye'yi ekrana kilitledi. Şimdi gözler Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm tarihinde. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” 10 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de.
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FENOMEN DİZİYE HANGİ OYUNCULAR VEDA ETTİ?
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, üçüncü sezonunda da reyting listelerinin zirvesinde yer alan dizisi “Kızılcık Şerbeti” son bölümüyle Türkiye’yi ekrana kilitledi.
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Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde, Sönmez; Doğa ve Fatih’in barışmasıyla, Arslan ve Ünal ailelerini yeni yıl davetinde bir araya getirdi. Görkem’in gerçek yüzünü herkesin öğrenmesiyle yeniden kenetlenmeye başlayacak olan Ünal ailesinin tam kadro katıldığı gecede, çıkan yangın büyük bir felaketle sonuçlandı. Yaşanan felakette 4 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklanması büyük merak konusu oldu.
O SAHNELER 3 GÜNDE ÇEKİLDİ!
Tüm oyuncu kadrosunun yer aldığı yangın sahnesinin zorlu çekimleri üç günde tamamlandı. 200 kişilik dizi ekibinin bir hafta öncesinden hazırlıklarına başladığı yangın sahneleri için bir mekan özel olarak sıfırdan hazırlandı. Kosovalı şarkıcı Morena’nın sahne aldığı özel davet için oyuncular ve figüranlar için yedekli olarak yaklaşık 200 kostüm hazırlandı. Yangın ve patlama sahnesi için özel efekt uzmanlarının çalıştığı bölüm, 2024 yılına veda ederken unutulmaz sahneleriyle akıllara kazındı.