Yayınlanan sahnede; Doğa hayatındaki beklenmeyen gelişmeyi annesi Kıvılcım’a itiraf ediyor. İlk bölümden ekrana gelen ön izleme sahnesi heyecanı artırıyor. Kızılcık Şerbeti, iki farklı kültürle yaşamlarını sürdüren iki ailenin, çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih’in (Doğukan Güngör) ani evliliğiyle bir araya gelmelerini konu alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İki kızı ve annesiyle yaşayan Kıvılcım özel bir lisede müdürdür. Eşinden boşandıktan sonra ayaklarını üzerinde durmuş, kızlarını yetiştirmek için çok emek vermiştir. İnandığı doğrulara sıkı sıkıya bağlı, prensip sahibi bir kadındır. Büyük kızının üniversiteye başladığı ilk yıl erkek arkadaşı olmasını normal karşılar. Ancak kızı Doğa önce hamile olduğunu söyleyerek, sonra da kaçıp evlenerek Kıvılcım’ı büyük hayal kırıklığına uğratır. Kızının bu yaşta evlenmesi hele bir de çocuk doğuracak olması Kıvılcım açısından büyük hatadır. Bunu kızına da anlatır ancak Doğa gençliğinin verdiği cesaretle annesine karşı koyar. Çaresiz bir durumda kalan Kıvılcım ne yapacağını düşünürken asıl büyük şoktan habersizdir.

İşte Kızılcık Şerbeti 1. Bölüm 1. Ön İzleme Sahnesi;

Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği ‘Kızılcık Şerbeti’ Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.