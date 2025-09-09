'Kızılcık Şerbeti'nden heyecan artıran tanıtım

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merak dolu yeni sezonundan ikinci tanıtım izleyicilerle buluştu.

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 4'üncü sezon 2'nci tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, Ömer ve Kıvılcım çifti, bebekleriyle birlikte iyi bir başlangıç yapmak için adım atarken, Asil’in; İstanbul’u fethetmeye gidiyoruz” sözleri yeni sezona iddialı bir giriş yapacağının sinyalini veriyor. Doğa ve Işıl’ın, Nursema ile Firaz’ın evliliği üzerine yaptıkları konuşma dikkat çekerken, Asil’in Fatih’le gözdağı niteliğindeki karşılaşması tanıtıma damga vuruyor.

Ömer ve Kıvılcım arasındaki gerginliğin merak uyandırdığı tanıtımda Ömer’in geçirdiği kaza akıllarda soru işareti bırakıyor. Mustafa’ya Nursema’nın sahip çıkmak istediği tanıtımda Nursema’nın, Firaz’ın hayatında biri olup olmadığını sorgulaması, yeni bölüme dair heyecanı arttırıyor.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', cuma akşamı saat 20.00’de yeni sezonuyla SHOW TV’de!