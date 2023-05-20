'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.
Dizi; ABC1 20+’da 8.08 izlenme oranı 19.35 izlenme payı, AB grubunda 7.31 izlenme oranı 21.12 izlenme payı, Total’de 6.01 izlenme oranı 14.92 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da gündeme oturan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 2 saat boyunca Twitter’da TT listesinde yer aldı.