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'Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu gelişmeler

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam ekrana gelene bölümü izleyicilerin beğenisini kazandı. Sosyal medyada da gündeme oturan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 2 saat boyunca Twitter’da TT listesinde yer aldı

Giriş: 20.05.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

    Dizi; ABC1 20+’da 8.08 izlenme oranı 19.35 izlenme payı, AB grubunda 7.31 izlenme oranı 21.12 izlenme payı, Total’de 6.01 izlenme oranı 14.92 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da gündeme oturan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 2 saat boyunca Twitter’da TT listesinde yer aldı.

  • YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Dün akşam yayınlanan bölümde, 'Fatih’in kendisini aldattığını öğrenen 'Doğa', doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için bir süre susmaya ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya karar verdi. Bu konuda tek sırdaşı 'Alev' oldu. 'Alev’e ihaneti ispatlayacak delilleri toplayacağını söyleyen 'Doğa' derinden sarsıldı. 'Alev' ise 'Doğa’ya yardım edebilmek için 'Aylin’le yakınlaşmaya karar verdi. Bu sırada planlarına devam eden 'Aylin', bir arkadaşını eski nişanlısıymış gibi 'Fatih’in ofisine gönderip onu tehdit ettirdi. 'Fatih', 'Aylin’in oyununa gelmekten kendini koruyamadı.

  • Aralarındaki buzları eriten 'Ömer' ile 'Kıvılcım', gönüllerince aşklarını yaşamaya devam etti. 'Ömer', 'Kıvılcım’a sürpriz yaparak düğün yerini ayarladı ve organizasyonu da 'Alev’e teslim etti. 'Umut' ve 'Nursema’yı söz telaşı sardı ancak bu sefer de aşkları 'Umut’un ailesi tarafından sınandı. 'Umut’un ailesi, 'Nursema’yı istemeye gelmedi. Bu duruma bozulan 'Abdullah' ve 'Pembe', kızlarının mutluluğu için sesini çıkaramadı. 'Umut'; 'Sönmez', 'Alev' ve 'Kıvılcım' ile birlikte 'Nursema’yı istemeye gitti. 'Nursema' ve 'Umut’un söz töreni herkesin yüzünü güldürdü, bu anlar seyircilerden övgü dolu yorumlar aldı.

    'Umut' ve 'Nursema' nişanlanıyor;

    İzlemek için tıklayınız

  • Bölümün final sahnesinde heyecan doruklara ulaştı. 'Nursema', 'Umut', 'Ünal' ailesi ve 'Kıvılcım'lar hep birlikte kutlama yemeğine çıktı. Yemeğe gelen 'Kayhan', 'Leman’la evleneceklerini açıklayarak herkesi şaşırttı. 'Kayhan’ın kirli çamaşırlarını bularak onu çevresinden uzaklaştırmaya çalışan 'Ömer' ise ondan kolayca kurtulamayacağını net bir şekilde anladı. 'Kayhan', 'Ömer’i 'Metehan' ile ilgili büyük sırrıyla tehdit ederken 'Ömer' şaşırtan bir hamle yaptı. 'Kayhan’dan önce davranarak 'Metehan’a aslında öz babası değil de amcası olduğunu kendisi açıkladı. Bölüme damga vuran bu gelişmenin ardından neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oldu.

    'Ömer’in sırrı açığa çıkıyor;

    İzlemek için tıklayınız

  • YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

    Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Kayhan’a saldıran 'Ömer,' 'Leman’la yüzleşerek 'Kayhan’ın yaptıklarını anlatırken, 'Kıvılcım' da 'Çimen’in sorularıyla zor anlar yaşıyor. 'Doğa’nın 'Fatih’e “Her şeye gereğinden fazla katlanan benim… Zamanı gelince anlarsın!” demesi gerilimi artırıyor. 'Nursema', 'Alev' ile birlikte 'Umut’un ailesini görmeye giderken, neler konuşacakları merakla bekleniyor. 'Abdullah' ve 'Alev’in konuşmasının dikkat çektiği tanıtımın en çarpıcı kısmı ise 'Aylin' ve 'Fatih' yakınlaşırken onları 'Abdullah’ın yakalaması oluyor. Tanıtım heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı bir bölümün sinyallerini veriyor.

  • Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

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