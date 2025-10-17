'Kızılcık Şerbeti'nde Doğa şoku!

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, bu akşam 109'uncu bölümüyle ekranlara gelecek.

‘Kızılcık Şerbeti’nin 109'uncu bölümünde; Ömer sonunda dayanamamış ve tüm gerçekleri Kıvılcım’a itiraf etmiştir. Artık bu ağır yükü ikisi birlikte taşıyacaktır. Ancak bu yük ilişkilerini kötü etkilemeye başlamıştır bile. Kıvılcım kâbuslar görmeye başlar.

Fatih’in çabaları sonucunda Doğa ile ilişkileri biraz da olsa düzelir. Bu arada Fatih, Asil ile uğraşmaya devam etmektedir. Aralarındaki olayın büyümesi sonucu Asude ve Abdullah devreye girer, bu düşmanlığı yok etmek için bir çözümleri vardır. Kendisini tehdit eden kişinin Mustafa olduğunu düşünen Işıl, ona gözdağı vermek ister. Ancak kısa bir süre sonra onun olmadığını anlayacaktır.

Sevgilisinden ayrılmaya çalışan Firaz, bu işten sıyrılmanın pek de kolay olmayacağını fark eder. Doğa ve Fatih’in aralarındaki buzlar az da olsa erimişken bu sefer de Çimen yüzünden kavga ederler. Doğa kızını da alıp evi terk eder ancak büyük bir kaza yapar.

Yapımcılığını Gold Yapım'ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Sıla Türkoğlu (Doğa), Doğukan Güngör (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Feyza Civelek (Nilay), Emrah Altıntoprak (Mustafa), Servet Pandur (Asude), Ece İrtem (Işıl), Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Firaz), Neslihan Yeldan (Sevtap) ve Aliye Uzunatağan'ın (Sönmez) rol aldığı dizinin kadrosunda ayrıca Açelya Akkoyun (Nilgün), Selin Türkmen (Çimen), Mehmet Bilge Aslan (Hakan), Özlem Çakar Yalçınkaya (Seviley), Bahtiyar Memili (Zülkar), Sibel Şişman (Birsen), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Ece Aydemir (Seda), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Burak Can Aras (İdris), Hamide Akkuş (Aylin), Murat Balcı (Leo), Cansu Savcı (Yeşim), Yaren Yıldırım (Melisa), Mert Karakuş (Furkan) gibi başarılı isimler rol alıyor.

