Kızılcık Şerbeti Mihriban kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti'nde Mihriban'ı canlandıran Gizem Yanık kimdir?
Televizyon ekranlarında yeni sezon dizileri yavaş yavaş yeniden izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Show TV'nin ilk sezonuyla büyük ilgi gören dizilerinden biri olmayı başaran dizisi Kızılcık Şerbeti de bu akşam 2. sezon 2. bölümüyle ekranlara geliyor. Sevilen dizide Mihriban karakterine hayat verecek oyuncu Gizem Yanık'ın hayat hikayesine ilişkin detayları derledik!
- 1
Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kızılcık Şerbeti, gün itibari ile 2. sezonunun 2. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Oldukça ilgi çekici konusu ile dikkatleri üzerine toplayan dizide Mihriban karakterine genç oyuncu Gizem Yanık hayat verecek. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde Mihriban'ı canlandıracak Gizem Yanık kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- 2
KIZILCIK ŞERBETİ MİHRİBAN KİMDİR?
Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Kayra Şenocak dizide başarılı bir iş adamı olan Ertuğrul İslamoğlu karakterine hayat veriyor. Sanata düşkün, koleksiyoner bir iş adamı olan Ertuğrul, Nursema'nın hat çalışmalarına hayran kalacak ve onunla tanışmak isteyecek.
- 3
GİZEM YANIK KİMDİR?
27 Şubat 2000 tarihinde dünyaya gelen Gizem Yanık, aslen Ankaralıdır.
Uzun yıllar Ankara'da yaşayan Gizem Yanık, eğitimi nedeniyle İstanbul'a gelmiş ve daha sonra şehre tamamen yerleşmiştir.
-
- 4
İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan genç oyuncu, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünde de eğitim almıştır.