'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Evrim Alasya, ödülle ilgili olarak, "Biraz sezonun yorgunluğu var. Tatil sezonuna gireceğiz. Buralara kolay gelmedik. Bu ödül ile bunun karşılığını almamız gurur verici'' dedi.

''Proje size ilk geldiğinde bu kadar gündem olacağını düşündünüz mü?'' sorusuna Evrim Alasya, ''Bir etkisi olacağını düşünüyorduk ama bu kadar olacağını hiç düşünmüyorduk. Bu proje yine gelse, yine kabul ederim" sözleriyle cevap verdi.