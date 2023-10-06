Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti Helin kimdir? Kızılcık Şerbeti Helin'i oynayan Ebru Destan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

        Kızılcık Şerbeti Helin kimdir? Kızılcık Şerbeti Helin'i oynayan Ebru Destan kimdir ve kaç yaşında?

        Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir ilgi gören fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne bu akşam yepyeni bir oyuncu daha katılıyor. Eski manken ve oyuncu Ebru Destan, Helin rolüyle bu akşam ekranlara gelecek 33. yeni bölümle diziye katılacak. İşte, Kızılcık Şerbeti'nde Helin'i oynayan Ebru Destan hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her Cuma günü izleyicilerin karşısına çıkan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon heyecanı bu akşam 33. bölümle sürüyor. Sevilen dizinin 2. sezonuyla birlikte yeni oyuncular da ekibe katılmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Ebru Destan da Helin karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, Ebru Destan'ın hayat hikayesi..

        • 2

          EBRU DESTAN KİMDİR?

          Ebru Destan şarkıcı, oyuncu ve eski manken. Mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. İlk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı.

          Ebru Destan 24 Eylül 1977 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Eski manken olan Ebru Destan, mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı.

        • 3

          Albümün adı, yıllar önce albüm çıkaracağını söyledikten sonra bir türlü albümün çıkmamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü.

          Boy: 1,76 m

          Eş: Mete Okay Inan

          Çocuklar: Oktay İnan

        • 4

          YER ALDIĞI PROJELER

          Yahşi Cazibe (TV Dizisi) (2010) (Konuk oyuncu)

          Para=Dolar (2008)

          Teberik Şanssız (2005)

          Aliye (TV Dizisi) (2004) (Konuk Oyuncu)

          Hayat Bilgisi (TV Dizisi) (2003) (Konuk Oyuncu)

          Yeni Hayat (TV Dizisi) (2001)

          Aşkına Eşkıya (TV Dizisi) (2001)

          Abuzer Kadayıf (2000)

          Canlı Hayat (TV Filmi) (2000)

          Zor Hedef (TV Dizisi) (2000)

          Onun Dünyası (2000)

          Kurt Kapanı (TV Dizisi) (2000)

          Kimsecikler (TV Dizisi) (1999)

          Ayşecik (TV Dizisi) (1999) (Mısra)

          Baba (TV Dizisi) (1999)

          Şampiyon (TV Filmi) (1999)

          Hesabım Bitmedi (TV Dizisi) (1998)

          Unutabilsem (TV Dizisi) (1998)

          İlişkiler (TV Dizisi) (1997)

          Can Ayşecik (TV Dizisi) (1997)

          Bu Sevda Bitmez (TV Dizisi) (1996)

          Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) (1992)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
        Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        "Siz kimsiniz?"
        "Siz kimsiniz?"
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz
        Habertürk Anasayfa