Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

'Kızılcık Şerbeti' geri dönüyor

SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti', cuma akşamı yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Milyonları ekran başına toplayan dizinin merakla beklenen yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı

Giriş: 26.04.2023 - 22:58 | Güncelleme: ABONE OL
'Kızılcık Şerbeti' geri dönüyor
Geri dönüyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
Haber Merkezi

SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti', cuma akşamı yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Milyonları ekran başına toplayan dizinin merakla beklenen yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

'Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan ön izleme sahnesinde Ömer ve Nursema’nın duygu dolu konuşması ekrana geliyor. Ömer, Nursema’yı yeniden evinde gördüğü için mutluluğunu dile getirirken, amca-yeğen dertleşiyor. İkisi de başına gelen talihsiz olaylardan dolayı birbirine destek olmaya çalışırken, Ömer’in “Kötü şeyler bizi büyütür, değiştirir Nursema” sözleri dikkat çekiyor. Ömer’in olumlu konuşması Nursema’nın da yüzünü güldürüyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Oğlu Metehan’ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım’a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir. Ömer’in başına gelenlerden herkes Kıvılcım’ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa’dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir. Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema’yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır. Abdullah’ın, Alev’e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat Sönmez ile Alev arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen Abdullah kısa bir sürede olayı çözümleyerek Alev’in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır. Sahtekarların ağına düşün Nilay gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 23. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
A ile başlayan kız isimleri
A ile başlayan kız isimleri
A ile başlayan erkek isimleri
A ile başlayan erkek isimleri
Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alımı yapıyor!
Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alımı yapıyor!
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.