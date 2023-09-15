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        Haberler Gündem KIZILCIK ŞERBETİ ERTUĞRUL KİMDİR? Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

        Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu 15 Eylül Cuma günü itibarıyla yayınlanmaya başlıyor. Ünlü oyuncu Kayra Şenocak, dizinin yeni sezonunda Erdoğan Ertuğrul karakteri ile ekran karşısına geçiyor. Yarım Elma, Selena, Pulsar, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde yer alan Şenocak'ın dizide Nursema ile bir bağlantısı olacak. İşte Kızılcık Şerbeti Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın hayatı ve biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 20:15 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:15
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        • 1

          Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi 15 Eylül Cuma akşamı yeni sezonuyla seyircisiyle buluşuyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbetine yeni karakterler ekleniyor. Dizinin yeni sezonunda muhafazakar bir iş insanına hayat verecek olan Kayra Şenocak dizide Ertuğrul karakterine hayat verecek. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın hayatı hakkında merak edilenler...

        • 2

          KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

          Kayra Şeocak 25 Haziran 1975'de İstanbul'da dünyaya geldi.

          İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Kayra Şenocak, çok sayıda dizide oynadı.

          1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile ünlenen oyuncu, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile hafızalara kazındı.

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ERTUĞRUL'U KAYRA ŞENOCAK'IN DİZİLERİ

          1994: Kaygısızlar
          1995: Palavra Aşklar
          1997: Ana Kuzusu
          1997: Böyle mi Olacaktı
          1998: Aynalı Tahir
          1999: Kurt Kapanı
          2001: Aşk ve Gurur (13. bölüm)
          2002: Kuzenlerim - Konuk oyuncu
          2002: Yarım Elma
          2003: Pilli Bebek
          2004: Hayal Kurma Oyunları
          2004: Büyük Buluşma
          2004: Omuz Omuza
          2005: Beşinci Boyut
          2006: Gözyaşı Çetesi
          2006: Selena
          2006: Sevda Çiçeği
          2006: Yağmurdan Sonra
          2007: Binbir Gece - Konuk oyuncu

        • 4

          2007: Eksik Etek
          2007: Gönül Salıncağı
          2008: Aman Annem Görmesin
          2008: Doludizgin Yıllar
          2008: Havalimanı / İyi Uçuşlar
          2008: Mert ile Gert
          2008: Pulsar
          2009: Parmaklıklar Ardında
          2011: Sudan Sebepler
          2011: İnsan Aldandı
          2012: Nashira Sıkıysa Yakala
          2013: Şefkat Tepe
          2014: Arka Sokaklar
          2014: Abbas'ın Melekleri
          2014: Filinta
          2015: Kariyer
          2016: Muhteşem Yüzyıl Kösem
          2017: Diriliş Ertuğrul
          2017: Beni Affet
          2017: İsimsizler
          2018: Vatanım Sensin
          2018: Diriliş Ertuğrul
          2022-2023: Yürek Çıkmazı
          2023-: Kızılcık Şerbeti

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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