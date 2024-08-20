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        Haberler Bilgi Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezon: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

        Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor?

        SHOW TV ekranlarının, reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, haziran ayında yayınlanan bölümü ile sezon finali yaptı. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile seyircilerin dikkatini çeken Kızılcık Şerbeti, yeni sezonu ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dikkat çeken sezon finaliyle ekranlara ara veren Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon tarihi diziseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor?" İşte Kızılcık Şerbeti 3. sezon tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 00:02 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:24
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        • 1

          Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. SHOW TV ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti 2. sezon 66. bölümü ile sezon finali yaptı. Senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her hafta cuma günleri ekranlara geliyor. Peki, "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu?" İşte Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Show TV’nin reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 66. bölümü ile sezon finali yaptı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

          Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 3. sezonunun Eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

          Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir.

        • 4

          Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.

        • 5

          Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir.

        • 6

          Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlara yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

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