'Kızılcık Şerbeti', cumanın galibi

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan yeni bölümüyle de tüm kategorilerde birinci oldu.

REKLAM advertisement1 'Kızılcık Şerbeti'; bu hafta da zirvedeki yerini aldı. ABC1’de... 10.76 izlenme oranı ve 26.93 izlenme payı AB Grubu... 9.27 izlenme oranı, 27.82 izlenme payı Total Grubu... 8.50 izlenme oranı, 21.89 izlenme payı

Sosyal medyada her hafta gündem olan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde yaklaşık 7 saat yer alarak günün en çok konuşulan konusu oldu.

REKLAM 'Kızılcık Şerbeti’nin 77.bölümünde neler oldu? GÖRKEM, FATİH’İN İLİŞKİSİNİ İFŞA ETTİ! Dizinin ekrana gelen bölümünde; Giray’a boşanmak istediğini açıklayan Doğa, eşyalarını toplayarak evi terk etti. Evliliğini bitirmeye kararlı olan Fatih ise Görkem’in hamile olmasından dolayı köşeye sıkıştı. Boşanmak istemeyen Görkem, Fatih’in telefonuna gelen bir mesajla, Cansu’nun izini bularak Fatih’in yaşadığı gizli ilişkiyi öğrendi. Görkem, bebeği için cinsiyet partisi yapacağını ailelere duyurarak yeni planı için harekete geçti.

“Bu kadın Ömer amcamın sevgilisi”; Ailesini kaybettiğini söyleyen Nilay’ın annesinin köşke gelişi bölümün unutulmaz anları arasında yer aldı. Nilay’ın sır gibi sakladığı geçmişinin ortaya çıkmaya başladığı bölümde Nilay’ın annesi Sevtap ağır bir hastalığa yakalandığını açıklayarak kızından yardım istedi. REKLAM Nilay, yıllar sonra annesiyle karşı karşıya; Kıvılcım, Cemal’in kendi telefonunu masasında unutmasıyla büyük bir şok yaşadı. Telefona gelen bildirimleri gören Kıvılcım, Cemal’in telefonunu dinlediğinden emin oldu. Fatih ve Görkem cinsiyet partisinde aileleriyle bir araya geldi. Görkem kurduğu oyunla Fatih ve Cansu’yu sahneye davet ederek adeta bombayı patlattı. Bölümün nefes kesen final sahnesinde Görkem, Fatih’in, kendisini Cansu ile aldattığını açıklayarak herkesi şoke etti. “Fatih, hamile karısını bu kadın için boşuyor!”; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI! “SEN OLSAYDIN BUNLARIN HİÇBİRİ OLMAZDI!” Partide yaşananların ardından Görkem ve Fatih’in hararetli tartışmasının ekrana geldiği yeni bölüm tanıtımı büyük beğeni topladı. Cemal’e uzaklaştırma kararı aldırmak için Kıvılcım’ın karakola gitmesi ve Sevtap’ın köşke yerleşmesi merak uyandırırken Ömer ve Fatih arasında suların durulmayacağı yayınlanan tanıtımla ortaya çıkıyor. Görkem’in Abdullah’a; Fatih’i sevdiğini açıklaması ise Doğa ve Fatih cephesinde neler yaşanacağına dair merakı arttırıyor. İşten ayrılmak istediğini söyleyen Kıvılcım’ın istifasını Cemal’in kabul etmemesi üzerine Kıvılcım’ın “Ömer, sen olsaydın bunlar olmazdı” sözleri yeni bölüm tanıtımına damga vuruyor.

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 78. Bölüm Tanıtımı; Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti, her cuma saat 20:00’de SHOW TV’de!