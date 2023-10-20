Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? 20 Ekim Cuma Show TV yayın akışı!
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusu ile ilgili gündem olmuş durumda. Milli yas nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri dizilerin ekranlara gelmemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nin son durumunu bir araya getirdik...
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Show TV'nin ikinci yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Kızılcık Şerbeti, 35. yeni bölümü merak konusu oldu. Cuma günleri saat 20:00'de izleyicilerin karşısına çıkan dizinin, bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili son durumu derledik...
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KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, kanalın yayın akışında görünüyor ancak milli yas nedeniyle ertelenme ihtimali de söz konusu.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüne dair resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak.
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ertuğrul’un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim’le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken, Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir. Önce Abdullah Bey ve Ömer’den olayı dinleyecek, daha sonra Nursema ile konuşup kesin olarak ikna olsa da kızına söz geçirmesi hiç de kolay olmayacaktır.
Büyük bir karar alarak Kıvılcım’ın evine taşınan Ömer ve Kıvılcım’ın ilişkisi sorunsuz yürümektedir. Ömer dışında kimse bilmese de hayatlarının kabusu olacak olan Ömer’in hastalığı hızla ilerlemektedir.
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Kıvılcım’ın Rüzgar’ın kanalında programa başlayacak olması, Alev ve Rüzgar’ı biraz daha birbirlerine yaklaştıracaktır.
Doğa halen Fatih’i affedememiştir, evdeki herkes ile sorunu sürüyordur.
Babasını dinlemeyip İbrahim ile görüşmeye devam eden Mihri’yi bu yanlıştan döndürmek Nursema için ölüm kalım meselesine döndüğünden bu uğurda her türlü riski göze alacaktır.
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20 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile