'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor!

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SHOW TV’de ekrana gelecek olan, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı yeni dizi 'Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu Melis Civelek, yönetmenliğini ise Ketche yürütüyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizi, bu akşam saat 20.00’de izleyici karşısına geliyor.

İKİ UÇ AİLE ARASINDA KALAN BİR AŞK HİKAYESİ!

İki farklı yaşam tarzında hayatlarını sürdüren iki ailenin, çocukları Sıla ve Doğa’nın ani evliliğiyle bir araya gelmesini konu alan dizi yayına girmeden usta oyuncu kadrosu, çarpıcı hikayesi ve başarılı rejisiyle gündem yarattı. Yayınlanan tanıtımlarıyla merak uyandıran dizinin ilk bölüm çekimleri İstanbul’da üç haftada tamamlandı. Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam SHOW TV’de ilk bölümüyle ekrana geliyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin konusu:

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. 'Kızılcık Şerbeti'; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.