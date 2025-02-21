Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kızılcık Şerbeti 89. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Ketche’nin oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı dram türündeki dizinin yeni bölümünde Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi günden güne ilerler. Yaptıkları ufak kaçamakların ise ortaya çıkması çok yakındır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…