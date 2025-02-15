Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz akşam 88. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 88. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin son bölümünde ailesindeki sorunlardan bıkan Abdullah soluğu Işıl’ın yanında alır. Bu her ikisi için de büyük bir adımın başlangıcı olur. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…