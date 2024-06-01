KIZILCIK ŞERBETİ 65. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 65. Bölümünde; Görkem’in, Nilay’a kendisini dövdüğünü söyleyerek iftira atması Ünal ailesini ikiye bölecek, aile içinde ciddi tartışmalara neden olacaktır. Doğa ve Giray’ın ilişkisi günden güne gelişmekte, Giray her konuda Doğa’ya yardımcı olmaktadır. Sönmez’in telefonla dolandırılması çok moralini bozar. Kızları ve torunları onu ayağa kaldırmaya çalışsa da Sönmez kendini berbat hissetmektedir.