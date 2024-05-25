Nursema’nın alacağı bir ödül için Ünallar törene hep birlikte gider. Pembe, kızını yeniden evlendirmek için harekete geçer ancak tüm çabaları Nursema tarafından bertaraf edilir. Pembe ve Görkem arasındaki gerginliğe Nilay’ın da dahil olması çatışmayı çok büyük bir boyuta taşıyacaktır.