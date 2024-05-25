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        Haberler Bilgi Kızılcık Şerbeti 64. bölüm izle! SHOW TV Kızılcık Şerbeti son bölüm full, HD, tek parça seyret

        Kızılcık Şerbeti 64. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu?

        SHOW TV'nin fenomen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzleyicileri ekran başına kitleyen son bölümde yaşananları ve bölümü izleyebileceğiniz linki haberimize ekledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:00
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        • 1

          64. bölümüyle ekranlara gelen SHOW TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yine sular durulmadı! Dün akşam yayınlanan 64. bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için linki haberimize ekledik. İşte, Kızılcık Şerbeti 64. bölümü (son bölümü) özeti ve tek parça izleyebileceğiniz link...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Doğa’nın yeniden bir araya gelmek için istediği şartı yerine getirmekte zorlanan Fatih’i kötü günler beklemektedir. Rüzgar’ın, Abdullah ile konuşması Nursema’yı çok zor durumda bırakır. Abdullah, kızının kanalda çalışmaya devam etmesine kesinlikle izin vermez. Rüzgar, yaptığı hatayı anlamıştır ancak artık çok geçtir.

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Çimen, Kıvılcım’ın asistanı olarak şirkette çalışmaya başlar. Kıvılcım ve Çimen’in şirkette olması, Abdullah ve Ömer’in arasındaki ipleri git gide germektedir. Nilay, adını verdiği kremin üretim aşamasını da yakından takip etmektedir. Kıvılcım ve Ömer’in Ünal ailesini eve yemeğe davet etmesi büyük bir sürpriz ile sonlanacaktır.

        • 4

          Nursema’nın alacağı bir ödül için Ünallar törene hep birlikte gider. Pembe, kızını yeniden evlendirmek için harekete geçer ancak tüm çabaları Nursema tarafından bertaraf edilir. Pembe ve Görkem arasındaki gerginliğe Nilay’ın da dahil olması çatışmayı çok büyük bir boyuta taşıyacaktır.

        • 5

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

          Kızılcık Şerbeti'nin 64. bölümünü tek parça, HD ve full izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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