Kızılcık Şerbeti 34. bölüm 2. fragman yayınlandı! "Sen kendinden başka kimseyi sevemezsin!"

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Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği, cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Ünallar’ın evine geri dönmek zorunda kalan Doğa’nın zor anlar yaşadığı tanıtımda Fatih’in pişmanlığı dikkat çekiyor. Alev’in Rüzgar ile birlikte Ünallar’ın karşısına çıkması herkesi şaşırtırken, Ertuğrul ve Umut’un tanıştığı görülüyor. Elinde çantasıyla Kıvılcım’ın karşısına çıkan Ömer’in hastalığı ciddiliğini korurken, ne yapacağı merak konusu oluyor. Nursema ile Ünal ailesinin, İbrahim’le karşılaşmasından sonra yaşanacaklar ise heyecanla bekleniyor.

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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 33. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bebeğinin velayetini kaybeden Doğa, annesi Kıvılcım’ın desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı. Bebeğini geri almak için avukatının yönlendirdiği doktora giderken yaşadığı olayların ardından Kıvılcım’ın Doğa’ya yaptığı konuşma bölümün unutulmaz anları arasında yer aldı. Fatih’in oyununa bilmeden ortak olduğunu öğrenen Ömer, Kıvılcım’la gerginlik yaşadı. Ömer kendisinden özür dileyen Fatih’i, Abdullah’ın ısrarına rağmen affetmedi. Rüzgar’a ulaşmaya alışan Alev hiç beklemediği bir anda onu karşısında buldu. Diğer yandan Nursema ve Umut evliliklerindeki ilk tartışmayı yaşadı. Nursema, Umut’un gece çalışmasını artık kabul etmeyeceğini söyledi. Doğa’nın yaşadığı talihsiz olaylarda Fatih’in parmağı olmasından şüphelenen Kıvılcım avukatına gitti. Avukatın ofisinden Fatih’in çıktığını gören Kıvılcım şüphesinde haklı çıktı. Fatih’in Doğa’nın avukatını satın aldığını çözen Kıvılcım, Doğa ile birlikte bebeğini geri almak için Ünallar’ın evine gitti. Bölümün duygu yüklü final sahnesinde, bebeğini geri almak isteyen Doğa, kendisini yol ayrımında buldu. Uzak kaldığı bebeğine kavuşmak isteyen Doğa, Fatih’in şartlarını kabul ederek eve geri döndü. Doğa ve Kıvılcım’ın gözyaşları eşliğinde birbirlerinden ayrılmaları bölüme damga vurdu.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 34. Bölüm 2. Tanıtımı;

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