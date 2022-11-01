KIZILCIK ŞERBETİ’NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin ilk bölümünde; inandığı doğrulara sıkı sıkıya bağlı, prensip sahibi bir kadın olan Kıvılcım, üniversite öğrencisi olan büyük kızı Doğa’nın hamile olduğunu öğrenmesiyle yıkıldı. Kızının ileride başarılı ve mutlu bir hayat sürmesini isterken, Doğa’nın erken yaşta hamile kalması ve ardından evden kaçarak yıldırım nikahıyla Fatih’le evlenmesi Kıvılcım’ı hayal kırıklığına uğrattı. Çaresiz kalan ve Doğa’yı kaybetmek istemeyen Kıvılcım, Fatih ve ailesini evine davet etti. Bölümde; farklı kültürlere ait iki ailenin ilk kez bir araya geldiği sahnede tansiyon yükseldi. Fatih’in ailesi ile tanışmasıyla büyük bir şok yaşayan Kıvılcım aynı zamanda öğrencisi Metehan’ın babası Ömer’in, Fatih’in amcası olduğunu öğrendi.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 2. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!