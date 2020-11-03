Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğünce Gamze A'nın (17) ölümüyle ilgili olabileceği iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlının Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye getirildi.

Gamze A, geçen cumartesi ilçedeki bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, genç kızın ölümüyle ilgili olabileceği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alınmıştı.