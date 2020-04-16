Kızılcahamam Belediyesinden 13 yaşındaki çocuğa sürpriz doğum günü - ANKARA

AA

Aynur'un kardeşi Arda Işık, Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, ablasına yapmak istediği doğum günü sürprizini, sokağa çıkma kısıtlamaları bulunduğu için gerçekleştiremediğini söyledi.Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın talimatı üzerine belediye görevlileri, Işık'ın evine yaş pasta ve hediye götürerek sürpriz yaptı.Pastanın mumlarını söndüren Işık, kardeşinin başvurusundan haberdar olmadığını belirterek, Acar'a teşekkür etti.Acar da telefonla görüştüğü Aynur Işık'a sağlıklı ve mutlu yıllar diledi.